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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: إقبال الناخبين شهادة بالجو الديمقراطى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:35 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعرب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، عن سعادته بالإقبال الكثيف منذ ساعات الصباح من جانب الناخبين في 13 محافظة، قائلا: «طوابير الناخبين أمام اللجان تؤكد أن ملايين المصريين يراهنون على العملية الديمقراطية والنيابية التي تجرى في البلاد بكل نزاهة وحرصهم على اختيار ممثليهم بكل شفافية في الانتخابات».

وأشار رشاد إلى أن نزول المصريين بكثافة للجان الانتخابية يدحض دعاوى المقاطعة والفشل التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن هناك رهانا حقيقيا على الديمقراطية في البلاد وعلى تعزيز الحريات واستكمال المؤسسات النيابية والدستورية.

وشدد على وجود تحديات داخلية وخارجية عصيبة تحتاج إلى تكاتف غرفتي البرلمان خلال الفترة القادمة للتغلب عليه.

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