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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:20 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، لجميع الطلاب والمدرسين، نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، مشيرًا إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، مساء السبت، لسقوط أمطار رعدية غزيرة صحبها برق وانخفاض في درجات الحرارة؛ حيث شهدت أحياء شرق ووسط الإسكندرية أمطارا متواصلة ما زالت مستمرة.

وأعلن محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

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