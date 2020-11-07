«زراعة الفيوم» تشن حملة على محلات المبيدات والمخصبات

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، عن أن إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية، شنت حملة تفتيشية على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية، حيث تم المرور على محال بيع المبيدات والأسمدة بمركز الفيوم وعلى مصانع المخصبات الزراعية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم شركة سيفتى سايد.وأضاف وكيل الوزارة أنه جارٍ المتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والتموين حفاظًا على البيئة وصحة المواطن.