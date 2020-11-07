المشدد ٥ سنوات لمتهم بتزوير رخصة قيادة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالبديع الحسيني وعضوية المستشارين سيف الله محمد كسيبه وحاتم عبدالفتاح وأمانة سر رفاعي فهمي بالسجن المشدد ٥ سنوات على عامل لتزوير رخصة قيادة.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية عن أن المتهم «ت.ح» اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة تسيير سيارة أجرة بالقاهرة والمنسوبة صدورها لوحدة مرور السلام بطريق الاصطناع ووضع أختام وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة ودون بياناتها وأمهرها بأختام وزيلها بتوقعيات نسبها زورًا لجهة المرور وموظفيها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.