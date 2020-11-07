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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عمر كمال يكشف حقيقة عدم دعوته لفرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:07 م
حفل زفاف هنادي مهنا
حفل زفاف هنادي مهنا
حسين الجندي
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كشف المطرب عمر كمال حقيقة عدم دعوته وحسن شاكوش وحمو بيكا لفرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وذلك رداً على تصريحات الموسيقار هاني مهنا.

حقيقة عدم دعوة عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح


قال المطرب عمر كمال، إن حضورهم  حفل زفاف الفنانة هنادي هاني مهنا والفنان أحمد خالد صالح- أمس الجمعة- في أحد الفنادق الكبرى، جاء بعد دعوة شخصية تم توجيهها لهم، سواء هو أو حمو بيكا أو شاكوش.

وأوضح عمر كمال في تصريحات لجريدة "الدستور"، أن الدعوة التي وجهت لهم جاءت من العروس الفنانة هنادي مهنا، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي أزمة في حضورهم حفل زفاف تمت دعوتهم فيه.

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يذكر أن حفل الزفاف أقيم- أمس الجمعة- وقام بإحيائه المطرب تامر حسني، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم، بينما صرح الموسيقار هاني مهنا في تصريحات صحفية، بأنه لم يوجه الدعوة للثلاثي وأنه لا يعلم بوجودهم حتى إن ابنته هنادي لم توجه لهم الدعوة، وهو ما أنكره عمر كمال.

«المهن الموسيقية» تستنكر حضور حمو بيكا حفل زفاف هنادي مهنا

وفى وقت سابق، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

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