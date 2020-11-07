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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يؤكد استكمال البنية التحتية وإعادة الشىء لأصله

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:49 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، سرعة إعادة الشىء لأصله، ورصف الشوارع التي تم حصر انتهاء أعمال مد البنية التحتية بها داخل مرسى مطروح وإمكانية عمل شبكة شنايش لصرف مياه المطر، وفقًا للمواصفات الفنية وتمهيد الطرق ببعض المناطق التي تم حصرها للتيسير على المواطنين، خاصة مع بدء موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد السبت، برئاسة محافظ مطروح، وبحضور العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديرى المديربات والإدارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف وإسراع الأعمال في تسوية وتمهيد الطرق بالأماكن المقترحة مع ضبط مناسيب وميول الطرق، ومنها الشارع المجاور للمنطقة الأزهرية، وشارع ١٥ ومجمع خيرالله والكيلو ٤ وطريق الإذاعة، الذي سيتم وضع طبقة أساس له خلال أسبوع مع تعميق كابل الكهرباء، وشارع المدرسة التجارية، وشارع النادى بالكيلو ٧، وشارع العمدة فرج وغيرها من المناطق، ودراسة الأماكن التي تحتاج لعمل شنايش صرف مياه الأمطار مع مراعاة المناسيب كشارع المحطة وغيرها، وفقًا للمواصفات الفنية، كذلك شدد محافظ مطروح على مراجعة تطهير وتسليك شنايش صرف المطر ومنع تراكم تجمعات مياه الأمطار.

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