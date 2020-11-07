ناخب من ذوي الهمم: «نفسي في كرسي متحرك» (فيديو)

حرص أحد المواطنين على الإدلاء بصوته في مدرسة النقراشي الثانوية بنين بحدائق القبة، في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، على الرغم من إعاقته في يده وقدمه.ودعا الناخب المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار الأصلح، معبرا عن أمنيته في الحصول على كرسي متحرك قائلا: "نفسي في كرسي بتاع العواجيز عشان مش بعرف أمشي".وتصدر الشباب والبنات المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة حيث اصطفوا في صفوف طويلة "طابور" للتمكن من الإدلاء بأصواتهم.وحرص المشاركين في عملية الاقتراع على الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال ارتداء كمامات طبية والتباعد الاجتماعي.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.