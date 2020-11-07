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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:20 م
صيانة كسر خط مياه
صيانة كسر خط مياه
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصّحي بأسيوط والوادى الجديد الانتهاء من أعمال الكسر المفاجئ لخط مياه 800 مم GRP بمنطقة شرق أسيوط التى تم الإبلاغ عنها بغرفة عمليات الشركة صباح اليوم.

وقال محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب إن أعمال الإصلاح بدأت بتوجّه معدات الشركة (10 سيارات مياه سعة 10 م3 و3 قلاب كبير و3 حفار و12 سيارة كسح مختلفة السعة)، إضافة إلى حفار كبير وورشة إصلاح متنقلة للأعطال الطارئة ومولّد ديزل لموقع الحدث، لتجهيز الموقع والتمكن من الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

أشار رئيس الشركة إلى غلق المحبس الخاص بالخط المكسور نظرًا لعدم توقف المحطات وتشغيلها بكامل طاقتها، ومن ثم تغيير مسار المياه من الخط المكسور إلى خط بديل، وبذلك تمكن فريق الطوارئ والتنفيذ الذاتي ومسئولي السلامة والصحة المهنية من إتمام الأعمال اللازمة للإصلاح.

وأوضح أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، وواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكترونى، لسرعة التواصل مع المواطنين فى أى وقت وبأى شكل.

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