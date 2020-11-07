المرأة السيناوية تشارك في المرحلة الثانية بانتخابات النواب

شهدت لجان شمال سيناء مساء السبت، توافد عدد كبير للعنصر النسائي بأعمار مختلفة، للمشاركة في أول أيام انتخابات النواب (المرحلة الثانية) بأزياء سيناوية مميزة.وحرص الناخبون بمحافظة شمال سيناء على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا من خلال ارتداء الكمامات خلال المشاركة في الاستحقاق النيابي.وتجري المنافسة على 5 مقاعد مخصصة للقائمة ويتنافس عليها مرشحو قائمتين، بينما تجري المنافسة بين 21 مرشحًا في المقعد الفردي بدائرة العريش والشيخ زويد ورفح الأولى، إضافة إلى تنافس 12 مرشحًا بدائرة بئر العبد والحسنة ونخل الثانية.