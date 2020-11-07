«تنسيقية الأحزاب» تصدر تقريرها الأول عن انتخابات مجلس النواب

- محافظة القاهرة:

2 - محافظة الدقهلية:

3- محافظة القليوبية:

4- محافظة الشرقية:

5- محافظة كفر الشيخ:

6- محافظة الغربية:

7- محافظة الإسماعيلية:

8- محافظة السويس:

9- محافظة شمال سيناء:

بدأت غرفة العمليات المركزية عملها في تمام 9 صباحا مع فتح باب التصويت من خلال متابعيها في 13 محافظة، في إطار متابعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب اليوم الأول من المرحلة الثانية.وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات وبدأت اللجان عملها في تمام 9 صباحا حيث تسير العملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع وجود بعض المخالفات الانتخابية خارج بعض اللجان، والتي لا تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.وأضافت التنسيقية في بيان عن اليوم الأول: "مر متابعونا بالمرور على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية بمختلف المحافظات للتأكد من سلامة سيرالعملية الانتخابية، وإليكم بعض ما ورد إلينا من ملاحظات من متابعينا في جميع محافظات المرحلة الثانية:دائراة حلوان، مدرسة المجمع، رقم اللجنة الفرعية 85، تم فتح اللجنة في موعدها ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني للتصويت بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم أكدوا وجود بعض المخالفات الانتخابية وخارج اللجان تمثلت في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي ولا يؤثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية.دائرة شربين ودكرنس، لجنة مدرسة الشهيد على عوض الإعدادية، تم فتح اللجان في تمام 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته، في سرية، لكن تم رصد بعض الدعاية الانتخابية خارج اللجان ونظرا لرفض المواطنين هذه الممارسات فقد قام الناخبون بمنع هذه الممارسات ولم يتم رصدها ابتداء من الساعة الثانية.بدأت اللجان الساعة 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته في سرية، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، بسؤالهم أكدوا جميعا عدم وجود مخالفات انتخابية، لم يرصد متابعونا مخالفات داخل اللجنة أوخارجها.دائرة منيا القمح ومشتول السوق، تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب في سرية، ويوجد مناديب للمرشحين كما رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة، ما يعد كسرا للصمت الانتخابي.دائرة دسوق، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، رقم اللجنة الفرعية 44 و45 تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، كما أكد مناديب للمرشحين، وجود دعايا تمثل كسرا للصمت الانتخابي خارج اللجان.دائرة المحلة، مدرسة المحلة الصناعية، لجنة فرعية 2، بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ويوجد مناديب للمرشحين، ولا يوجد دعايا انتخابية أو مخالفات انتخابية خارج اللجنة أوداخلها، وكان هناك بعثة دولية تتابع سير العملية الانتخابية.مدرسة الفتح الابتدائية، لجنة فرعية رقم 7، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، ولا يوجد مندوب لأي من المرشحين داخل اللجنة.ادارة الجناين، مدرسة قرية عامر الابتدائية، لجنة فرعية 6، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.دائرة العريش ورفح والشيخ زويد، مدرسة أبو حنيفة الابتدائية، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم وتصدر الغرفة تقارير أخرى لاحقة.