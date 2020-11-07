«بنك المعلومات الجاسوسية».. «سعيد رمضان» ومخطط أمريكا لتجييش الإخوان

◄ ندوة «برنستون».. بذرة العلاقة الجاسوسية

◄ الهروب إلى الغرب

سعى تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الارتكان على تعاونات وثيقة مع الحكومات الغربية من أجل تنفيذ مخططه السام بتدمير الدول العربية والصعود فوق راياتها، وهو ما اتفق مع الحاجة الأمريكية لأداة تحقق لها طموحاتها المشبوهة داخل المنطقة.ورأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتحاد السوفيتي يمثل تهديدا وجوديا لها، فهرولوا إلى البحث عن أداة يمكن استخدامها، خاصةً داخل منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، إلى أن وجدوا ضالتهم في تنظيم الإخوان، خاصةً أن الإخوان ينظرون إلى الاشتراكية على أنها «كفر صريح» من يناصرها يكون هدر دمائه مستحلا، وظهر ذلك بشدة خلال مناهضتهم لثورة 23 يوليو 1952، وتجاه أي قوى تناهض الاستعمار.ومنذ عام 1952، أجرت واشنطن اتصالات دورية مع الإخوان في مصر، خلال سعيها لكسب قوى سياسة مختلفة في العالم العربي، كان أبرزها التنظيم الإرهابي، وخلال تلك الفترة أشرفت الجماعة على عمليات هجرة الشباب، خاصةً الذين يملكون فكرا متقاربا معها، إلى الغرب، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، لإعدادهم وتجميعهم في صف تنظيم واحد.ونظمت واشنطن في ذلك الوقت عددا من الندوات، وهدفها المساهمة في تصعيد «الإسلام السياسي»، كان أولها ندوة تحت مسمى «الثقافة الإسلامية» عقدت في جامعة برنستون، عندما زار وفد دول غربية مختلفة منها واشنطن.وكان بين الوفود سعيد رمضان أحد قيادات الإخوان والسكرتير الشخصي وصهر حسن البنا مؤسس التنظيم في مصر، وهو والد طارق رمضان المتهم بقضايا تحرش واغتصاب في فرنسا وسويسرا، وعمل «سعيد» منذ ذلك الوقت كمسؤول اتصال بين التنظيم الإرهابي والإدارة الأمريكية.هرب سعيد إلى سويسرا، بعد تدهور أوضاع الإخوان في مصر، وكذلك تدهور علاقاتهم بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد محاولة اغتيالهم له، وأسس هناك مركز جينف الإسلامي، ليعاود نشاطه الإرهابي المجهول في الجماعة تحت ستاره، وبعدها انتقل إلى ألمانيا الغربية.وكشف الكاتب إيان جونسون، في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال»، عام 1995، عن أن تنظيم الإخوان وأجهزة المخابرات الأمريكية تعاونا، وأن واشنطن تكفلت بكل نفقاته، وأقنعت الأردن، بأن تصدر جواز سفر دبلوماسيا لسعيد رمضان، الذي كان يقوم بأنشطة مجهولة.وأكد جونسون أن صهر البنا يعمل «عميل معلومات» لدى أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه وجد تلك المعلومات في وثائق ألمانية والأرشيف السويسري.وأوضح أن هناك أدلة على تورط رمضان بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية قد تم محوها، بعد رفض ألمانيا الغربية أنشطة الأول، وعدم السماح له بالمشاركة في حملة دعائية ضد الاتحاد السوفيتي، كان يشرف عليها الـCIA.