بريطانيا تمنع دخول جميع المسافرين من الدنمارك

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إنها حظرت دخول الزائرين من الدنمارك، مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية.وأعلنت الدنمارك مجددا إجراءات صارمة للعزل العام، وقررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى البلاد بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.وكان رد فعل بريطانيا في البداية، يوم الخميس، هو إلزام جميع المسافرين القادمين من الدنمارك بعزل ذاتي عند الوصول.لكن الآن، وبعد تلقي المزيد من المعلومات من مسئولي الصحة الدنماركيين، حظرت تماما دخول الوافدين من الدنمارك واستثنت أعمال الشحن.وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، على تويتر: "لن يُسمح للزوار القادمين من الدنمارك بدخول المملكة المتحدة".وأضاف: "يأتي هذا القرار بالتحرك السريع بعد تسجيل السلطات الصحية في الدنمارك انتشارا واسع النطاق لفيروس كورونا في مزارع المنك".وقالت وزارة النقل البريطانية إن جميع المسافرين غير البريطانيين، أو المسافرين المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا منها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، سيتم منعهم من دخول بريطانيا.وأضافت أنه ستتم مراجعة قرار الحظر بعد أسبوع.