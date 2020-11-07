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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

88 ألفًا و619 مواطنًا أدلوا بأصواتهم حتى الآن في كفر الشيخ

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:54 م
انتخابات كفر الشيخ
انتخابات كفر الشيخ
كفر الشيخ - عمرو الشامي
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أكد مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا، قد رصدت مشاركة 88 ألفا و619 مواطنا حتى الآن في العملية الانتخابية وأن الرقم مرشح للزيادة كل ساعة تقريبا.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يتم رصد أي مخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الإنتخابية، وأن كل المشاكل تتم معالجتها أولا بأول من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية الموجودة في المدن والمراكز، فضلا عن قيام رؤساء المدن بتفقد اللجان بشكل مكثف للوقوف على حل أي مشكلة قد تحدث.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الساعة الأولى من فتح اللجان اليوم السبت، من أجل البدء في الإدلاء في العملية الانتخابية، حيث تصدر أهالي القرى الصفوف وخاصة السيدات والشباب.

وقد انتظمت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ في فتح أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحا، بحضور القضاة وبإجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية.

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