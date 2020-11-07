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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

محمد تيسير مطر يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:55 م
محمد تيسير مطر
محمد تيسير مطر
محمد الشريف
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أدلى محمد تيسير مطر، المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته الانتخابي في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين.

واطمأن "مطر" على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول، مبديًا سعادته بإقبال المواطنين على التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

ودعا مطر، المزيد من المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، بما يضمن تشكيل برلمان قوي يمثل المصريين في المرحلة المقبلة.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفرالشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفي الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.

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