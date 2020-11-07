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رئيس التحرير التنفيذي
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مركز التدريب بجامعة طنطا يحصل على الاعتماد فى تكنولوجيا المعلومات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:50 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن حصول مركز التدريب بجامعة طنطا على شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من جانب مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات حدد 20 معيارا لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، ونجح مركز التدريب بجامعة طنطا فى استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأشار الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، إلى أنه تم إصدار شهادة الاعتماد للبدء فى التحول الرقمى بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية "التحول الرقمى" بالجامعات المصرية، موضحًا أن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات يعتبر أحد مراكز تطوير الأداء الجامعى بجامعة طنطا والذى يديره الدكتور يحيى عبد الجليل.

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