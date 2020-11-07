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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:06 م
جائزة الصداقة بين
جائزة الصداقة بين الشعوب
خالد حماد
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تسلم الزميل السيد عبدالفتاح جائزة أوصمان صبري للصداقة بين الشعوب؛ تقديرًا لعمله وجهوده على إنشاء روابط وثيقة بين أبناء القوميتين العربية والكردية من خلال عمله الدءوب لنقل الصورة الكاملة والحقيقية للشعب الكوردي بجميع أنحاء بلدان الانتشار، خاصة في العراق وسوريا ودول المهجر.

وقام عبدالفتّاح بالعديد من الزيارات الميدانية والحوارات واللقاءات الصحفية التي تعكس صورة الواقع.

وجرى الاحتفال بمركز دار نفرتيتي للنشر الذي يديره السيد عبدالفتاح وتسلم الجائزة ووثيقة التقدير من رئيس لجنة "جائزة أوصمان صبري للصداقة بين الشعوب" حيدر عمر الذي وصل القاهرة قادمًا من برلين خصيصًا لهذه المناسبة، وحضر الاحتفالية رئيس جمعية كرد المهجر مجدي الكردي.

وتحدث خلال الاحتفالية حيدر عمر الذي شرح أهمية الجائزة وتاريخها لافتًا إلى جهود السيد عبدالفتاح في مد جسور التواصل بين الأكراد والعرب، خاصة المصريين، وتلاه كلمة لرجائي فايد الذي تناول القضية الكردية وعلاقتها بالمنطقة العربية، بينما شكر عبدالفتاح في كلمته القائمين على اللجنة شارحًا بشكل موجز مسيرته الصحفية في مجال القضية الكردية، وأدار الاحتفال فادي عاكوم الذي اعتبر أن التكريم مهم جدًا كون الجائزة معنوية وتعتبر حافزًا شخصيًا لمتلقيها للاستمرار في عمله.

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