الطقس السيئ يضرب المنوفية وأمطار غزيرة على بعض المراكز (صور)

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة المنوفية، حيث تعرضت بعض المراكز في المحافظة لهطول أمطار غزيرة، منها أشمون ومنوف، بالإضافة إلى مركز ومدينة السادات، حيث أثرت الأمطار على حركة المرور بالشوارع.واستعدت المحافظة لاستقبال موسم الشتاء بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكان محافظ المنوفية قد وجّه بصيانة الأعمدة الكهربائية والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا السكرتير العام بمراجعة كافة أعمال الصيانة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.كما وجّه شركة المياه والصرف الصحي بأخذ الاحتياطات اللازمة لاستقبال موسم الشتاء بتسليك البالوعات بالشوارع العامة، والصيانة الدورية تحسبا لسقوط أمطار غزيرة بالمحافظة.