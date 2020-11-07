الأقباط يحتفلون بمولد مار جرجس في الرزيقات وسط إجراءات احترازية

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مولد الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات في مدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر لمدة 11 يومًا، تختتم فى 16 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة، وذلك بناءً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للدير، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، حيث تقرر اقتصار احتفالات الدير لهذا العام على الزيارة فقط لمنع التجمعات وحماية المواطنين من العدوى.وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير مار جرجس بالرزيقات، إنه تبدأ يوميًا الزيارات إلى الدير من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء جميع أيام الأسبوع ما عدا يومى الأحد والجمعة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء، حيث إن القداس اليومى يبدأ من 6 صباحًا داخل كنيسة الدير الأثري، وكنيسة السمائيين فى تلك الأيام.وأضاف الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير مار جرجس بالرزيقات، أنه بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني واللجنة المشرفة على احتفالات الدير، تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيًا، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التي تنتهي في يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث إنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة- ماسك طبي، وعدم مصافحة الآباء الأساقفة والرهبان والاكتفاء بالسلام بالإشارة عن بعد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي خلال أداء الطقوس الدينية وزيارة الدير، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وحذر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير مار جرجس بالرزيقات، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير والمزارات داخلها منع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.