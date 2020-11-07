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سياسي

محمد عبدالعزيز يدلي بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:41 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
محمد الشريف - إسلام نصير
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أدلى محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، بمدرسة بيجام الثانوية بنات.

وتفقد محمد عبدالعزيز اللجان بدائرته الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، وبإقبال مكثف وملحوظ، وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية، وبدور رجال الأمن لتأمين الانتخابات بشكل يظهر الصورة المشرقة للدولة المصرية.

وطالب محمد عبدالعزيز جموع الشعب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم في مجلس النواب بكل حرية متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
محمد عبد العزيز
محمد عبدالعزيز يدلي بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
محمد عبدالعزيز يدلي بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة
محمد عبد العزيز

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