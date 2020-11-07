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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلى للمباني الفلسطينية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:43 م
وزارة الخارجية البلجيكية
وزارة الخارجية البلجيكية
مروة عنبر
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طالبت بلجيكا، اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية البلجيكية فى بيان لها اليوم، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وتابع بيان الوزارة "إن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني".

وطالبت الخارجية البلجيكية السلطات الإسرائيلية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، إلى وضع حد لهدم المساعدات الإنسانية، مؤكدة دعمها مشاريع البنية التحتية هذه، لأنها تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتي يتم تنفيذها دائمًا وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما أدانت عملية هدم أربعة منازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرية الركيز جنوب الخليل الشهر الماضي، من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث تم بناء هذه البنية التحتية الأساسية بأموال بلجيكية، كجزء من المساعدات الإنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة الغربية، وطالبت من إسرائيل تعويضات أو تعويضات عن عمليات الهدم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما دعت بلجيكا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم لمدارس رأس التين وجنبا وخربة الفخيت، وكذلك حماية 52 مدرسة في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم.

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