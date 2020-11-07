454 ألف إصابة بكورونا منذ يوم الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بإصابة 454 ألف شخص بفيروس كورونا منذ يوم الاقتراع في الانتخابات الأمريكية 2020، وفقًا "العربية عاجل".وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و581770 حالة بزيادة 117988 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 234264 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1135 آخرين.وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس الماضي، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.