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مصر

وزيرا الزراعة والري يتفقدان المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:49 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد وائل القمحاوي
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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الزراعية والري الحديث بمركز الداخلة، ومشروعات الصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعي.

وتفقد الوزيران والمحافظ مشروع إنتاج الحرير على مساحة 50 فدانًا بقرية أسمنت بالداخلة، والذي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث، ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذات القيمة الاقتصادية العالية، لاستخدامه في تغذية دود القز، بالإضافة إلى معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وأكد القصير، أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحا أن الوزارة سوف تقدم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

وتفقد القصير وعبدالعاطي والزملوط مشروع الصوب الزراعية للشباب بقرية أسمنت بمركز الداخلة، والمقام على مساحة واحد فدان بإجمالي 16 صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة.

وأشاد القصير، بالمشروع الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويُروى بنظام الري الحديث، مطالبًا بالتوسع في مثل هذه المشروعات الإنتاجية قليلة التكلفة، مؤكدا دعم الوزارة فنيا وعلميا وتيسير كافة التراخيص اللازمة تشجيعا للمزارعين للتوسع فيها.

كما تفقد وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي مشروع تحويل 85 بئرا جوفية باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفي.

واستعرض الزملوط، ما تم تنفيذه من خطوات بهذا المشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 175.5 مليون جنيه، مؤكدا الانتهاء من 60 بئرا حتى الآن، وجار العمل لتحويل 85 بئرا أخرى، والمقرر الانتهاء منها بحلول ديسمبر 2021.

وتفقد الوفد مشروع إنتاج التين الشوكي المقام على مساحة 60 فدانًا بمركز بلاط، والذي يستخدم فيه أساليب الري الحديث والطاقة الشمسية.

وأكد القصير، أن زراعة التين الشوكي من الزراعات التي تنجح في البيئة الصحراوية ذات الموارد المحدودة بالمياه، وذلك يناسب طبيعة المحافظة ويتماشى مع خططها في زراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه للحفاظ على الخزان الجوفي.

وأكد الزملوط، أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمحافظة، موضحا أن المحافظة وضعت خططا تستهدف فيها إقامة المشروعات الزراعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، لافتا إلى أن إنتاج زيت التين الشوكى يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرًا في الأسواق.

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