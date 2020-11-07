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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اجتماع للأمانة الفنية للتعليم المزدوج بأسوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:54 م
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى
أسوان_إسراء توفيق
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شهد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، الاجتماع الدوري الخامس عشر للأمانة الفنية للتعليم المزدوج بأسوان، بحضور (عبدالكريم لطفى وكيل المديرية - محمد السيد مدير عام التعليم الفنى - دعاء أحمد مدير إدارة التعليم المزدوج)، بالإضافة إلى سطوحى مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان.

وبدأ الاجتماع بمناقشة خطة العمل لهذا العام، وأبرز ما تم تفعيله بالمدارس منذ بدء الدراسة.

بعدها تمت مناقشة أبرز المشكلات والتحديات التي واجهت التعليم المزدوج خلال الفترة الماضية خاصًة فيما يتعلق بفصول التعليم المزدوج الملحقة بمدارس (الطويسة الصناعية بدراو - كوم امبو التجارية - دراو التجارية) وكيف تم التغلب عليها.

وعقب ذلك تمت مناقشة سبل سد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمدارس التعليم المزدوج.

وانتهى الاجتماع بمناقشة الفرص التدريبية الجديدة التي تم توفيرها للطلاب، وكيفية تنفيذها فى ظل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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