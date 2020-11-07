2880 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارةـ في بيان لها أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقيةـ أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جراء الفيروس، فضلا عن تسجيل 2660 حالة شفاء، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس إلى 496019 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء من كورونا بلغ 425926.