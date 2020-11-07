محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه بميدان الحرب والسلام

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 800 مم "RGB" بميدان الحرب والسلام بحي شرق أسيوط، ويؤكد تشغيل خطوط المياه البديلة وتجنب قطع المياه عن المناطق السكنية المجاورة.رافقه خلال التفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، والعميد إيهاب ألفى، مدير إدارة المرور بأسيوط، والمهندس عماد عزيز، رئيس قطاع التنفيذ بشركة مياه الشرب.وتفقد المحافظ موقع كسر خط المياه بميدان الحرب والسلام، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاح والتي يقوم بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بمعدات الشركة و6 سيارات كسح لشفط المياه ولوادر حفر، مناشدًا العاملين بالموقع بسرعة نهو الأعمال وإصلاح الكسر.كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم بحى شرق، مما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة، وعلى الفور تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه وتجنب قطع المياه عن المنطقة السكنية المجاورة.ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في الإصلاح، كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمة.يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (١٢٥) من أى تليفون أرضي أو من أى محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).