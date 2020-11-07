البابا تواضروس: مارمرقس كاروز مصر وإفريقيا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القديس مارمرقس الرسول هو كاروز إفريقيا كلها وليس مصر فقط، مشيدًا بالجهد الذي بذله الراهب القمص مكسيموس الأنطوني الذي قاد الفريق الذي تولى عملية تجديد وترميم أيقونات مزار مارمرقس الكائن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.جاء ذلك في ختام فعاليات افتتاح المزار ذاته ظهر اليوم بعد تجديده للمرة الأولى منذ تأسيسه بيد قداسة البابا كيرلس السادس عام ١٩٦٨ على خلفية إعادة رفات "الكاروز" من روما في العام ذاته.وقال قداسة البابا: "نحتفل بتجديدات مزار القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز بلادنا مصر، ويعتبر كاروز أفريقيا كلها".وأوضح: "هذه التجديدات تأتي بعد إنشاء المزار عام ١٩٦٨ في حبرية البابا كيرلس السادس وإحضار جزء من رفات القديس مارمرقس من روما ووضعت في هذا المكان عام ١٩٦٨".واستكمل: "الفنانون رسموا الأيقونات التي نراها، الأيقونات الحائطية وأيقونات زجاج ملون بهذه الصورة، لكن بعد مرور ٥٢ سنة احتاج الأمر لعملية تجديد وترميم، أبونا مكسيموس الأنطوني ومعه فريق عمل عملوا لفترة كبيرة مع الشماس جوزيف، عملوا عملًا كبيرًا استغرق عدة أسابيع".وأضاف: "كما ترون جمال الأيقونات وأيضًا تسجيل الحدث من خلال الأيقونات الحائطية، نجد أيقونة البابا كيرلس وعددا مختلفا من الشعب، وهذا تعبير عن الوحدة المسيحية، وأخرى بها لمحات عن استشهاد القديس مارمرقس هذا المزار شيد بعد ١٩٠٠ سنة من استشهاد القديس مارمرقس."وشكر القائمين على العمل قائلًا: "بنشكر أبونا مكسيموس والمجموعة التي عملت معه مع التجديدات داخل وخارج المزار."واختتم: "بنطلب شفاعة القديس وبنقول له صلي عنا وعن الكنيسة واتشفع من أجلنا، وهذه مناسبة جيدة أن نأخذ بركة جسدة في ٣٠ بابة - ٩ نوفمبر كل سنة وانتوا طيبين."