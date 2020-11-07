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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

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«تعليم أسوان» يؤكد عمل جميع المدارس الابتدائية طوال الأسبوع

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:18 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، السبت، اجتماعًا مع أعضاء إدارة وأقسام التعليم الابتدائي بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور حامد الشريف، مدير عام التعليم العام، ومحمود عبيد مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة إقرار عمل جميع المدارس الابتدائية والروضات (ذات الفترة الواحدة) 6 أيام بالأسبوع (من السبت إلى الخميس) بنظام المجموعتين، حيث يحضر كل صف ثلاثة أيام بالأسبوع إلى المدرسة، ويتم تعويض كل معلم بيوم عطلة خلال الأسبوع بدلًا من السبت (وذلك بنظام التناوب)، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 14-11-2020.

وذلك للتخفيف من عدد التلاميذ بالمدارس ومنع التكدس، خاصًة فى ظل مواجهة الموجة الثانية من أزمة كورونا، مشددًا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية والمترددين عليها (ارتداء الكمامة).
بعدها أكد إلغاء وظيفة منسق الصفوف الأولى، وعلى العاملين بالمنظومة الانضمام إلى إدارة التعليم الابتدائى، أو العودة لوظائفهم الأساسية بالمدارس لسد العجز.

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