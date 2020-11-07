إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، إلغاء حفل افتتاح المهرجان الذي كان من المفترض أن يُقام اليوم السبت في المحافظة، وذلك من خلال منشور تم توزيعه على القنوات الفضائية والإعلاميين.وكشف المنشور أن السبب الرئيسي وراء إلغاء حفل افتتاح المهرجان الطقس السيئ في المحافظة، بينما ستقام منذ غدٍ فعاليات المهرجان بشكل رسمي ومستمر في القاعات، على أن يتم تكريم الفنانين خلال الندوات وعقب عروض الأفلام.ووجهت إدارة المهرجان الشكر لوزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لجهودها تجاه المهرجان، بينما كشفت مصادر من داخل المهرجان، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسباب تأجيل حفل الافتتاح هو عدم حصول القائمين على المهرجان، متمثلا في رئيسه الناقد أمير أباظة، علي تصريح من وزارة السياحة لإقامة حفل الافتتاح.