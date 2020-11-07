مقتل قيادى بارز فى «طالبان» خلال عملية أمنية وسط أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، عن مقتل قيادي بارز في حركة "طالبان" خلال عملية أمنية في إقليم "باميان" وسط البلاد.وأشار المكتب الصحفي لمجلس إقليم باميان- في بيان نقلته وكالة أنباء «خامه برس» الأفغانية اليوم السبت- إلى أن القيادي عينته حركة "طالبان" حاكما لولاية "شيبار" بإقليم باميان، وتم قتله على يد القوات الأمنية الأفغانية أمس الجمعة.وأضاف البيان أن القيادي كان متورطا في تفجير بإقليم باميان استهدف القوات الأمنية وخلف 9 قتلى في صفوف وحدة شرطة خاصة.