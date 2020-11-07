«كلنا عايزين صورة».. 5 مشاهد مبهجة فى أول يوم انتخابات



انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام 2020 في مرحلته الثانية بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية، فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر العملية الانتخابية حتى التاسعة مساء غدٍ الأحد.



وترصد «الدستور» 5 مشاهد في الساعات الأولى من الانتخابات البرلمانية

انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام 2020 في مرحلته الثانية بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية، فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر العملية الانتخابية حتى التاسعة مساء غدٍ الأحد.

- شباب أمام اللجان الانتخابية



قدم الشباب يد العون للناخبين لمعرفة مقر لجنتهم الانتخابي، والتقطت كاميرات "الدستور" صورًا لطلاب ثانوية يقدمون على مساعدة الناخبين، خاصة كبار السن لمعرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وذلك تم في إطار التسهيل على المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية. قدم الشباب يد العون للناخبين لمعرفة مقر لجنتهم الانتخابي، والتقطت كاميرات "الدستور" صورًا لطلاب ثانوية يقدمون على مساعدة الناخبين، خاصة كبار السن لمعرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وذلك تم في إطار التسهيل على المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

- طلاب المدارس يدعمون الانتخابات

شارك عدد من الطلاب في مسيرة التزموا خلالها بالإجراءات الاحترازية لدعم سير العملية الانتخابية، حاملين شعارات ولافتات تحث على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.



والتقطت عدسات «الدستور» عددًا من الأطفال يحملون لوحة مكتوبًا عليها «مصر تنهض»، مشيرين إلى أن الانتخابات عامل أساسي في نهوض الحياة السياسية بمصر. شارك عدد من الطلاب في مسيرة التزموا خلالها بالإجراءات الاحترازية لدعم سير العملية الانتخابية، حاملين شعارات ولافتات تحث على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.والتقطت عدسات «الدستور» عددًا من الأطفال يحملون لوحة مكتوبًا عليها «مصر تنهض»، مشيرين إلى أن الانتخابات عامل أساسي في نهوض الحياة السياسية بمصر.

- عزيمة كبار السن

وفي مشهد يملؤه الإصرار والعزيمة شارك عدد من كبار السن في انتخابات مجلس النواب مؤكدين ضرورة المشاركة والحفاظ على استحقاقهم الدستوري، كما قدم العاملون بمقر اللجان الانتخابية يد العون لجميع كبار السن وتوفير كل سبل الراحة والمساعدة لتوصيل صوتهم.

- ذوو الهمم يشاركون فى العرس الديمقراطي

حرص أصحاب الاحتياجات الخاصة على أداء واجبهم الدستوري، مؤكدين أهمية الإدلاء بصوتهم، كما التقطت عدسات «الدستور» لقطات من حي المطرية توضح مساعدة قوات الأمن في توفير كل السبل لذوي الهمم لضمان الإدلاء بصوتهم في مناخ مناسب لهم.