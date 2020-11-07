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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 أيام لأحد المتورطين فى قتل طالبة أسوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:17 م
حبس
حبس
أسوان_إسراء توفيق
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أصدرت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مساء اليوم السبت، حبس قائد التوك توك أحد المتورطين فى قتل الطالبة '' خ. م. ف'' البالغة من العمر 22 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك بعد العثور على جثة لفتاة مدبوحة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلي الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لمعاينة الجثة.

وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على  سيدة  مذبوحة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لمعاينة الجثة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلها إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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