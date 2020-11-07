رئيس بيلاروسيا: علاقتنا مع واشنطن لن تتغير مهما تكون نتيجة الانتخابات

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن العلاقات البيلاروسية- الأمريكية لن تتغير في ظل أي نتيجة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.وقال لوكاشينكو، خلال زيارته محطة الطاقة النووية البيلاروسية: "إنني لا أتوقع أن يتغير الوضع في علاقتنا (مع الولايات المتحدة الأمريكية)".وجرت عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بُعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا، لكن حتى اليوم لم تُحسم نتائج التصويت بعد في عدد من الولايات الأمريكية.