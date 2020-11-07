من دار السلام لمصر القديمة.. رحلة أختين للمشاركة في الانتخابات

من دار السلام وصولًا إلى مصر القديمة، اصطحبت "سحر" أختها الكبرى "سهير" من منزلهما للوصول إلى مقر لجنتهما بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة؛ للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات.وقالت "سحر": "انتقلنا للسكن في دار السلام، ولكن ما زال محل إقامتنا في مصر القديمة؛ لذا كان لا بد أن نحضر للجنة للمشاركة في الانتخابات".وتابعت "صوتنا أمانة ولا بد أن نعطيها لمن يستحقها ويحقق لنا مصالحنا ويلبي لنا احتياجاتنا"، مضيفة "نواب البرلمان هم من يضعون ويناقشون القوانين التي تحكم البلد وتتحكم في حياتنا؛ لذا لا بد أن نختار من يمثلنا ولا نترك صوتنا أو نمتنع عن المشاركة لكي لا يأتي مرشح يضرنا".وأكدت "اصطحبت أختي الكبرى وأخي لأتأكد من مشاركتهما في الانتخابات، ولكن كلًا منا سينتخب من يفضله، ولا يؤثر أي منا على الآخر في اختياره".وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.