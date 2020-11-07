8421 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، عن تسجيل 8421 إصابة جديدة، و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، أن البلاد تواجه زيادة حادة أخرى في الإصابات الجديدة على الرغم من حالة الإغلاق والضوابط الصحية، والتي سيتم تشديدها أكثر اعتبارا من الأسبوع المقبل.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 146 ألفا و685 حالة، وقد تعافى منها 83 ألفا و707 حالات.. بينما توفي 1340 حالة.وأشار البيان إلى أن عدد المتواجدين بالمستشفيات للعلاج بلغ 2925 حالة، منهم 421 حالة في العناية المركزة، لافتا إلى أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 54 ألفا و73 حالة.