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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 عاطلين ألقوا بجثة صديقهم في الطريق بالإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:02 م
حبس
حبس
مصطفى فتحي
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قررت نيابة المنتزه ثالث في الإسكندرية، السبت، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة صديقهم عقب انتهائهم من التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع المجنى عليه بمزرعة ملك أحدهم كائنة بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة قاموا بتعاطى المواد المخدرة، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه بحالة إعياء شديدة، فقاموا بلفه بقطعة قماش واستعانوا بالمتهم الرابع ونقله باستخدام سيارته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول أمام قطعة أرض وملفوفة بقطعة من القماش.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه عاطل، له معلومات جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، يقيمون بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات قرر ثلاثة منهم بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المجنى عليه بمزرعه ملك أحدهم كائنة بدائرة كفر الدوار بالبحيرة، وعقب الانتهاء من أعمال الحفر قاموا بتعاطى المواد المخدرة، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه بحالة إعياء شديدة، فقاموا بلفه بقطعة قماش وإستعانوا بالمتهم الرابع ونقله باستخدام سيارته الميكروباص لأحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفى فقاموا بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور خشية إفتضاح أمرهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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