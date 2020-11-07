تونس تسجل 32 حالة وفاة و1753 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1753 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1753 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 67 ألفًا و918 مصابًا.