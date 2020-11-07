إقبال كثيف للناخبين بلجنة مدرسة القناة في المعادي (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة القناة بالمعادي، إقبالًا كثيفًا للناخبين في منتصف اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2020، وسط إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى.واستعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لتأمين انتخابات مجلس النواب.وتم تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت المهمة والحكومية، بالإضافة إلى انتشار قوات التدخل السريع بالمحاور والطرق الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مديرية الأمن وأمام وفى محيط اللجان، كما تواجدت الخدمات المرورية على جميع الطرق والمحاور لمنع وقوع أي كثافات مرورية وتعيين خدمات نسائية باللجان المختلفة لمساعدة الناخبات في الإدلاء بأصواتهن.وفتحت، صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.