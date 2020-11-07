مفتشو هيئة الدواء يزورون قنا للتأكيد على جودة الخدمات

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، السبت، أن مفتشي هيئة الدواء المصرية أتموا زيارتهم إلى المحافظة التي كانت تهدف إلى المتابعة وتقييم الأداء للصيدليات والتفتيش الصيدلي بالمحافظة.وذكر تواضروس، في بيان اليوم، أنه خلال زيارة مفتشي هيئة الدواء المصرية كانت لهم العديد من الاجتماعات والتحركات الميدانية بالمحافظة؛ للوقوف على جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.وأوضح فريق مفتشي هيئة الدواء المصرية العديد من المنشورات والقرارات المنظمة والقرارات الخاصة بقطاع الدواء والخطة الموضوعة للعام الجديد ومناقشتها، كذلك مناقشة معوقات العمل والسّلبيات والوقوف على حلها ووضع خطة لحلها.ذكرت الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، أن فريق تفتيش هيئة الدواء المصرية قام بجولة تفتيش ومتابعة للعديد من الصيدليات الخارجية والمراكز الطبية بالمحافظة والمراكز؛ للاطمئنان على تنفيذ وتقييم العمل بالصيدليات بصورة جيدة.من جانبه أوضح الدكتور محمد نصر مدير التفتيش الصيدلي، أن فريق هيئة الدواء المصرية قد قاموا أثناء الزيارة والمتابعة بمراجعة تراخيص الصيدليات والتزام الصيدليات والمراكز الطبية بالقواعد والقوانين العامة المنظمة لمهنة الصيدلة.