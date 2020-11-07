58 إصابة وحالتا وفاة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 218 اختبارًا للكشف عن العدوى.وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إلى أنه حتى اليوم تم إجراء أكثر من 125 ألف اختبار للكشف عن كورونا أثبتت إيجابية العدوى عند 42 ألفا و33 شخصا، لا يزال 6 آلاف منهم يتلقون العلاج في جميع أنحاء البلاد.وأضافت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية توفي شخصان جراء الإصابة بالفيروس، فيما تعافى 6 أشخاص من العدوى؛ وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 1556 حالة وفاة، بينما يبلغ عدد المتعافين34 ألفا و446 شخصا.