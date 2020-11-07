ماليزيا تفرض قيودًا في أغلب الولايات لارتفاع إصابات كورونا

فرضت ماليزيا قيودا على الحركة تستمر شهرا في أغلب الولايات، فيما وصلت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى رقم قياسي، أمس الجمعة.وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، للصحفيين اليوم السبت، إن القيود سوف تنتهي في السادس من ديسمبر.وأكد أنه سوف يتم تمديد الإغلاق الجزئي في العاصمة كوالالمبور، وكذلك في ولايتي سيلانجور وصباح، عندما ينتهي يوم الاثنين، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وأضاف أن القيود لن تطبق على ولايات بيرليس وباهانج وكيلانتان في شبه الجزيرة الماليزية (غرب ماليزيا)، وولاية ساراواك في جزيرة بورنيو، دون الإدلاء بأي تفاصيل.وسجلت ماليزيا، أمس الجمعة، أكبر زيادة في يوم واحد في الإصابات الجديدة منذ بدء تفشي كوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا، رغم فرض قيود أكثر صرامة على الحركة.وتكافح ماليزيا لاحتواء ارتفاع الإصابات مجددا بفيروس كورونا، الذي ظهر في أواخر سبتمبر بعد الانتخابات المحلية في صباح، وتجاوزت الإصابات الجديدة الألف على مدار أربعة أيام على التوالي الأسبوع الماضي.