رئيس جامعة الفيوم يشهد افتتاح مؤتمر اتحاد الآثاريين العرب



كما شاركت جامعة الفيوم بوفد يضم د. عاطف منصور، عميد كلية الآثار، والدكتور وليد علي خليل، أستاذ الآثار الإسلامية ونائب مدير إدارة الندوات والمؤتمرات باتحاد آثاريين العرب، وأماني كرورة، عميد آثار أسوان السابق، وعبدالرحمن السروجي، أستاذ ترميم الآثار جامعة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

شهد الدكتور أحمد شديد، رئيس جامعة الفيوم، السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الدولي للاتحاد العام للآثاريين العرب الثالث والعشرين" المنعقد خلال الفترة من 7-8 نوفمبر بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب.في مستهل كلمته، أشاد شديد بدور الاتحاد العام للآثاريين العرب في دعم أواصر الترابط بين الآثاريين في وطننا العربي ودفع مسيرته وتحقيق أهدافه المنشودة، ومنها خلق رؤية مستقبلية موحدة بين الآثاريين، كما أشار إلى القيمة العلمية للمؤتمر والمستمرة لسنوات منذ إنشاء الاتحاد عام ١٩٩٤ حتى اليوم في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية العربية بقيمتها التاريخية والأثرية، فضلًا عن الدور البارز الذي يقوم به الاتحاد في دعم العمل الأثري بالجامعات المصرية والعربية وكلياتها المعنية بالآثار، إضافة إلى دوره في نقل خبرات علماء وخبراء الآثار لجيل الشباب بالجامعات، ما له عظيم الأثر في بناء جيل متميز علميًا وثقافيًا قادر على حماية الآثار العربية.في ختام كلمته، تفضّل رئيس الجامعة بدعوة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعقد فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين في رحاب جامعة الفيوم.وصرح رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المؤتمر يأتى تأكيدًا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق فيما بين الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بالآثار، مثل منظمتي (الإسيسكو، والإلسكو) التي تشارك بالمؤتمر للعمل على خدمة تراث أمتنا العربية، مضيفًا أن المؤتمر يناقش أكثر من (٥٠) ورقة بحثية لباحثين من مصر والوطن العربي تتضمن كل مجالات الآثار والترميم والمتاحف والحضارات القديمة، وبخاصة نتائج أعمال التنقيب في الوطن العربي كما سيناقش المؤتمر أهم القضايا الأثرية والمخاطر المحدقة بالأمة، وأيضًا الحرف والصناعات التراثية، وعلم المتاحف والآثار الغارقة، وحقوق الملكية الفكرية في مجال التراث، وصيانة وترميم الآثار باستخدام التطبيقات الحديثة وتوظيف التراث والمواقع الأثرية كمورد اقتصادي في التنمية المستدامة.وأشاد رئيس الاتحاد بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية من خلال وزارة السياحة والآثار وبخاصة الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي شكّلت حدثًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا في مجال التنقيب على أيدى خبراء مصريين وترميم وتأهيل عدد كبير من المواقع الأثرية، وكذلك افتتاح ثلاثة متاحف بشرم الشيخ، وكفرالشيخ، والمركبات الملكية، وتوفير كل الإمكانات للمتحف الكبير ومتحف الحضارة والتي تمثل صروحًا ثقافية عالمية، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، مما يؤكد أن مصر قادرة على أن تعطي وتنجز في أصعب الأوقات والظروف بعزيمة أبنائها.كما تضمن حفل الافتتاح تكريم رئيس جامعة الفيوم وعدد من رواد الآثار في مصر والعالم العربي ومجموعة من شباب الباحثين.وشارك بالحضور محمد إبراهيم، وزير الآثار الأسبق، الدكتور أحمد دويدار، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، ولدكتور سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة ممثلا عن اتحاد الجامعات العربية وعدد من الآثاريين المصريين والعرب.