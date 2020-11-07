استمرار سقوط الأمطار الغزيرة بمطروح (فيديو وصور)

شهدت مدينة مطروح، اليوم السبت، استمرار سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية، وإعاقة حركة السير والمرور.وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات في ظل حالة الطقس غير المستقرة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.ووجّه محافظ مطروح بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلى، لتيسير حركة السير والمواصلات، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومتابعة الرد على أى بلاغات.