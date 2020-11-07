التحفظ على 20 ألف كمامة مجهولة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 20،520 قطعة "كمامة طبية"، و1،824 عبوة "مطهرات طبية وجل كحولي"، و1،800 عبوة "مبيدات حشرية" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتجارة المبيدات الحشرية دون ترخيص بحيازته كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 20،520 قطعة "كمامة طبية"، و1،824 عبوة "مطهرات طبية وجل كحولي"، و1،800 عبوة "مبيدات حشرية" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.