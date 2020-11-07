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محافظات

توصيل شبكات المحمول لقرى جديدة بالوادى الجديد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:09 م
الدكتور نبيل حنفي
الدكتور نبيل حنفي
محمد مهدي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توصيل شبكة الهواتف المحمولة للقرى الجديدة التابعة للمركز.

وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، إنه جرى الانتهاء من تركيب الأبراج الخاصة بالاتصالات لشبكات المحمول لتخدم 3 قرى محرومة من شبكة المحمول منذ أكثر من 25 عامًا.

وأضاف نبيل، أنه سيجري تغطية قرى "الجديدة – الموشية – القلمون" من خلال الشبكة الجديدة للهاتف المحمول التي أصبحت ضرورة للمواطنين في ظل متطلبات العصر الحالي.

وأكد المهندس هيثم محمد مندوب شركة فودافون لـ"الدستور" اليوم الخميس، استمرار العمل في تركيب برج محمول بقرية الجديدة لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة، كما أكد تغيير خط الكهرباء الواصل بالمنطقة على نفقة الشركة وتحويله من خط ضعيف إلى متوسط بقدرة 380 فولت.

ووجه مندوب فودافون الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وهلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقري الجديدة على مجهوداتهم في إنهاء كل التعاقدات وسرعة إنهاء كل الإجراءات لتركيب برج المحمول في أسرع وقت كان، كما وجه الشكر لشركة ألكان للشبكات والاتصالات على دعمها المستمر ولتعاونها المثمر لدى الشركة.
وأضاف هيثم أن برج المحمول الجاري تركيبه بقرية الجديد سيخدم قري الموشية والقلمون لربطة ببرج قرية الراشدة وعزب القصر لدعم الخدمة المميزة للأهالي، موضحا بأن برج المحمول يدعم خاصية 4G لأول مرة في مركز الداخلة.

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