4 أفلام تشارك بعرضها العالمي الأول بمهرجان الإسكندرية السينمائي



تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (7 – 12 نوفمبر)، حيث سيشهد الفيلم الروائي الطويل "مفقود" للمخرج بشير أبو زيد عرضه العالمي الأول، وأيضًا سيعرض الفيلمان القصيران "شيطان عمره شهر" للمخرج غسان الخوجه و"إدريس" للمخرج بشير أبو زيد للمرة الأولى عالميًا، بينما سيعرض الفيلم القصير "بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل للمرة الأولى في مصر.



مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (7 – 12 نوفمبر)، حيث سيشهد الفيلم الروائي الطويل "مفقود" للمخرج بشير أبو زيد عرضه العالمي الأول، وأيضًا سيعرض الفيلمان القصيران "شيطان عمره شهر" للمخرج غسان الخوجه و"إدريس" للمخرج بشير أبو زيد للمرة الأولى عالميًا، بينما سيعرض الفيلم القصير "بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل للمرة الأولى في مصر.مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

مفقود



◄ مفقود

ويحكي مفقود قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.



الفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي. ويحكي مفقود قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.الفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مفقود

◄ شيطان عمره شهر

قد تكون كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي الشغف والحياة، وإيمانًا بمقولة يوهان كرويف، اللاعب والمدرب الهولندي الراحل: "الكرة مثل الحياة، أنت مطالب بأن ترى وتفكر وتتأمل وتتحرك"، وفي فيلم شيطان عمره شهر يروي الكاتب والأستاذ الجامعي الحالي والباحث في فلسفة الكرة فوزي يمّين، وهو أيضًا لاعب دولي سابق في تصفيات مونديال عام 94، تاريخه وذكرياته وتفاعله مع أجواء المونديال الصاخبة والتعصب الكروي. الفيلم من تأليف وإخراج غسان الخوجه وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

◄ إدريس:

بعد عودته مع قطيع أغنامه إلى الحظيرة، يكتشف إدريس أن عدد خرافه قد نقص. يخاف من العقاب الذي سيتعرض له، فيقرر أن يخرج بصحبة صديقه بحثًا عن الخروف الضائع. يتفاقم الخطر حين يجد الطفلان نفسيهما عالقين في غابة صنوبر مزروعة بالألغام.



الفيلم بطولة فؤاد سلامة وكريم معنقي، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وإنتاج معهد المنار العالي وBEIRUT FILM INSTITUTE وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي. بعد عودته مع قطيع أغنامه إلى الحظيرة، يكتشف إدريس أن عدد خرافه قد نقص. يخاف من العقاب الذي سيتعرض له، فيقرر أن يخرج بصحبة صديقه بحثًا عن الخروف الضائع. يتفاقم الخطر حين يجد الطفلان نفسيهما عالقين في غابة صنوبر مزروعة بالألغام.الفيلم بطولة فؤاد سلامة وكريم معنقي، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وإنتاج معهد المنار العالي وBEIRUT FILM INSTITUTE وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

◄ بيت لحم:

يحكي الفيلم قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملًا أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبو شخيدم، هند أبو شخيدم، طارق أبو سلامة وكرم السلايمة، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.