محاولة خطف هاتف شخص أثناء المشاركة بالانتخابات

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، التي تجرى بها انتخابات مجلس النواب، واقعة خطف هاتف محمول من مواطن أثناء التحدث به أمام اللجنة قبل دخوله للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.وعلى الفور تمكن المواطنون أمام اللجنة من الإمساك بالمتهم، واعتدوا عليه بالضرب عقب الإمساك به، وتمكن رجال الأمن المتواجدين أمام اللجنة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.