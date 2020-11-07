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السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب
السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:03 م
تصوير : محمد اسد
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