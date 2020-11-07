كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا تعقد مدارس الأحد للأطفال

أطلقت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، فعاليات مدارس الأحد لأطفال الإيبارشية، اليوم بالكاتدرائية ذاتها.وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بعدد من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، ثم قام خدام مدارس الأحد بإلقاء كلمة عن "يشوع" أحد الشخصيات الكتابية في الكتاب المقدس "عهد قديم".وقام راعي الكنيسة الأب برنابا فانوس بتعليم الأطفال بعض المفاهيم الطقسية التي تتم بالقداس، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة، وبعد مدارس الأحد، نظم الخدام فقرات ألعاب للأطفال، مع استمرار دوري كرة القدم لأطفال مدارس الأحد (ابتدائي).