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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الشرقية: 4 لجان تأخر فتحها 30 دقيقة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:40 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الشرقية – سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جميع اللجان الانتخابية فتحت في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، باستثناء 4 لجان تأخر فتحها 30 دقيقة؛ وذلك لتاخر وصول المستشارين، وهى لجان "أولاد صقر- كفر صقر- أبو حماد".

وأكد محافظ الشرقية، على سير عملية الانتخابات في اليوم الأول والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان، والتأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى يبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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