سكرتير عام مطروح يتابع جهود سحب وتصريف مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق مع ما شهدته عدد من مدن المحافظة صباح اليوم السبت من سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.ووجه محافظ مطروح بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على اى بلاغات.وقام اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة بالمتابعة الميدانية، اليوم السبت، بعدد من شوارع مدينة مرسي مطروح جهود سحب وتصريف مياه الأمطار وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات.كما تم متابعة جهود مراكز ومدن المحافظة خاصة على الطريق الدولى الساحلى حيث قام مركز ومدينة العلمين برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى بسرعة سحب مياه الأمطار، وتيسير حركة السيارات.وشدد محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الانارة وتغطية أي اسلاك او كابلات كهرباء حفاظا على سلامة المواطنين مع استمرار تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار والدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه وتسليك شنايش تصريف المطر.وأكد على المتابعة الميدانية المستمرة والإطمئنان على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول بجميع المدن خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها.وأشار إلى الاستعداد التام بكافة المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات الأمطار ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع اي بلاغات لتجمعات مياه الامطار.